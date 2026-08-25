Песков назвал слухи о новой мобилизации в России утками и раскрыл их авторов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о новой мобилизации в России информационными вбросами от украинских властей. В последнее время такие заявления делали Владимир Зеленский и западные СМИ.

По словам Пескова, это информационные вбросы от украинских властей, цель которых — раскачать ситуацию внутри России. Он объяснил, что такие утки специально распространяют, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

«Вы знаете, это всё вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», — объяснил представитель Кремля в разговоре с RTVI

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что массовой мобилизации в стране не планируется — в ней просто нет необходимости.