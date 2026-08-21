Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 21:17

Небензя сообщил, что России не нужна массовая мобилизация

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

В России не планируется проведение массовой мобилизации, поскольку в ней отсутствует необходимость. Об этом сообщил представителям СМИ постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

«Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно», — сказал Небензя.

Зеленский потребовал от Хмары «более человечно» гнать украинцев на убой
Зеленский потребовал от Хмары «более человечно» гнать украинцев на убой

Тем временем бывший министр обороны Украины Алексей Резников выступил за мобилизацию женщин в Вооружённые силы Украины (ВСУ). По его словам, такой шаг позволил бы в два раза увеличить мобилизационный ресурс Незалежной. Резников добавил, что часть должностей в тылу могли бы занимать женщины, что позволило бы переводить больше мужчин ближе к фронту.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Василий Небензя
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar