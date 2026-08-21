Небензя сообщил, что России не нужна массовая мобилизация

В России не планируется проведение массовой мобилизации, поскольку в ней отсутствует необходимость. Об этом сообщил представителям СМИ постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

«Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно», — сказал Небензя.

Тем временем бывший министр обороны Украины Алексей Резников выступил за мобилизацию женщин в Вооружённые силы Украины (ВСУ). По его словам, такой шаг позволил бы в два раза увеличить мобилизационный ресурс Незалежной. Резников добавил, что часть должностей в тылу могли бы занимать женщины, что позволило бы переводить больше мужчин ближе к фронту.