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20 августа, 20:32

Экс-министр обороны Украины Резников выступил за мобилизацию женщин в ВСУ

Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua

Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников выступил за мобилизацию женщин в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом он заявил, выступая в эфире «Радио Свобода»*.

«Мобилизовать необходимо всех, включая женщин, пусть служат», — высказался Резников. По его словам, такой шаг позволил бы в два раза увеличить мобилизационный ресурс Украины.

Резников добавил, что часть должностей в тылу могли бы занимать женщины, что позволило бы переводить больше мужчин ближе к фронту.

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Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Украины Евгению Хмаре сделать подход к организационным вопросам в войсках «более человечным и системным». Особое внимание должно быть уделено мобилизации. От Минобороны также ждут новых решений по контрактной службе и ротации военнослужащих. Хмара должен представить конкретные предложения по этим направлениям.

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* Включено Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокировано на территории России.

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Виталий Приходько
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