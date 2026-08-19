Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 16:25

На Украине мобилизовали автора сатирических мультиков о сотрудниках ТЦК

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dunakovskiy

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dunakovskiy

Украинский художник-мультипликатор Михаил Дунаковский, создавший серию сатирических мультфильмов «Мишутка Красоткин», сообщил о своей мобилизации. Дунаковский заявил, что теперь служит в Вооружённых силах Украины, не уточнив обстоятельств мобилизации и место прохождения службы.

«Привет, Мишутки! Мишутка Красоткин с этого момента в ВСУ... Такие дела...», — написал он у себя на странице.

Художник получил известность благодаря анимационным роликам, в которых в сатирической форме изображал различные события на Украине. В частности, героями его работ становились сотрудники территориальных центров комплектования — украинского аналога военкоматов.

Сотрудник ТЦК извинился перед 13-летним мальчиком за нападение в Одессе
Сотрудник ТЦК извинился перед 13-летним мальчиком за нападение в Одессе

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о мобилизации единственного опекуна 17-летней девушки-сироты в Днепропетровской области. По его словам, мужчину доставили в ТЦК, а затем отправили на полигон, несмотря на попытку несовершеннолетней предоставить документы об опекунстве.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar