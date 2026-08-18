В Днепропетровской области ТЦК мобилизовали единственного опекуна сироты

Очередной случай незаконной «могилизации» на Украине — в Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильно призвали единственного опекуна девушки-сироты. Об этом в социальных сетях рассказал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Семнадцатилетняя девушка-сирота ждала дома своего попечителя. Он вышел из дома и просто не вернулся. Впоследствии мужчина позвонил по телефону ребёнку и сообщил, что его везут в ТЦК», — рассказал омбудсмен.

Тогда несовершеннолетняя взяла документы мужчины и сама сама отправилась в военкомат, намереваясь объяснить всё военнослужащим, но не успела: его отправили на полигон. Сейчас девушка находится с бабушкой. По словам Лубинца, такие ситуации — не редкость. Случается, что жертв произвола ТЦК заставляют проходить военно-врачебную комисси и отправляют к месту прохождения службы, никак не уведомляя об этом близких.

Ранее в Одессе неравнодушные люди с кулаками отбили у ТЦК очередного «ухилянта». Это попало на видео. Примечательно, что очевидцы прямо назвали военных «обезьянами», которые получили от гражданского заслуженный «втык».