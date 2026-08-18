Десятерых сотрудников ТЦК в Одессе заподозрили в похищениях и пытках граждан

Десятерым военнослужащим одного из районных ТЦК Одессы сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и пытках граждан. Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев сотрудники военкомата задерживали людей, применяли к ним слезоточивый газ, избивали и силой доставляли в ТЦК. Сейчас установлены как минимум восемь предполагаемых потерпевших.

В одном из эпизодов, как утверждает прокуратура, мужчину при задержании сбили служебной машиной. Другого, по данным следствия, душили, били, заковали в наручники и под угрозами требовали назвать пароль от телефона.

Все десять подозреваемых задержаны, суд должен определить им меры пресечения. Семеро из них были мобилизованы весной 2025 года и затем направлены на службу в одесский ТЦК. Кравченко подчеркнул, что необходимость мобилизации, по его мнению, не даёт сотрудникам военкоматов права применять незаконное насилие.

Ранее СБУ сообщала о задержании начальника Николаевского областного ТЦК по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что чиновник за вознаграждение помогал мужчинам уклоняться от мобилизации, корректируя данные и снимая их с розыска. Его задержали во время передачи денег, затем прошли обыски.