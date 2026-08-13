Глава украинского ТЦК задержан за «спасение» уклонистов за $20 тысяч

Начальника Николаевского областного ТЦК задержали по подозрению в получении взяток за помощь военнообязанным в уклонении от мобилизационных мероприятий. Об этом сообщает СБУ. По версии следствия, чиновник вносил ложные сведения о призывниках и помогал исключить их из базы розыска.

Подозреваемый требовал за такие услуги 20 тысяч долларов с четырёх военнообязанных. Его задержали украинские силовики прямо в момент передачи денег. Сейчас у начальника областного ТЦН проводятся обыски. Выясняется, скольким потенциально мобилизованым он успел помочь уйти от службы в ВСУ.

Напомним, работники Николаевского ТЦК не первый раз попадают в скандалы. Они часто фигурируют в сводках новостей о применяемом к призывникам насилии и издевательствах. Военкомы хватают людей на улице и силой удерживают, даже если у их жертвы есть документы, освобождающие от службы в ВСУ. Так, именно сотрудники Николаевского военкомата сломали рёбра мужчине при мобилизации и 18 дней удерживали его, дожидаясь сращивания костей, несмотря на его право на отсрочку из-за 80-летней матери.