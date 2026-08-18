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18 августа, 15:25

«Обезьяны получили втык»: В Одессе спасли мужчину, схваченного людоловами Зеленского из ТЦК

В Одессе прохожие избили сотрудников ТЦК и освободили мобилизованного мужчину

Неравнодушные жители Одессы сорвали попытку людоловов Владимира Зеленского из ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине) насильно мобилизовать очередного «ухилянта». Судя по видео, мужчине в военной форме сильно досталось — его буквально поколотили.

Конфликт с сотрудниками ТЦК в Одессе. Видео © Telegram / «Политика Страны»

Мужчину, которого чуть не украли с улицы средь бела дня, освободили. Грозит ли что-то одесситам, вступившимся за него, неизвестно.

«Обезьяны... Получили втык», — комментируют происходящее прохожие.

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Ранее в Одессе задержали сразу десятерых сотрудников ТЦК. Их подозревают в незаконном лишении людей свободы и применении к ним силы. Известно, что обычных людей крали на улице, заливали «перцем», избивали и силой доставляли в военкомат. Известно минимум о восьми пострадавших.

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Обложка © Telegram / «Политика Страны»

Матвей Константинов
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