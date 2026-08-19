Сотрудник ТЦК извинился перед 13-летним мальчиком за нападение в Одессе

Сотрудник одесского ТЦК извинился перед 13-летним мальчиком, которого ранее схватил за шею. Об этом сообщает «Страна.ua». После инцидента полиция возбудила уголовное дело.

Случай получил огласку после появления видео в соцсетях. На кадрах мужчина в военной форме удерживал подростка за горло, пока тот пытался вырваться.

Правоохранители установили личности участников произошедшего. Расследование ведётся по статье о побоях и истязании, максимальное наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

Сам инцидент произошёл в Хаджибейском районе Одессы. Перед этим группа детей бросала камни в проезжавший микроавтобус ТЦК, после чего один из сотрудников центра схватил 13-летнего подростка за шею. На появившемся позднее ролике мужчина продолжал удерживать ребёнка, несмотря на то что происходящее снимали на телефон.