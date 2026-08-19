Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 09:48

Сотрудник ТЦК извинился перед 13-летним мальчиком за нападение в Одессе

Обложка © Telegram / Политика страны

Обложка © Telegram / Политика страны

Сотрудник одесского ТЦК извинился перед 13-летним мальчиком, которого ранее схватил за шею. Об этом сообщает «Страна.ua». После инцидента полиция возбудила уголовное дело.

Случай получил огласку после появления видео в соцсетях. На кадрах мужчина в военной форме удерживал подростка за горло, пока тот пытался вырваться.

Правоохранители установили личности участников произошедшего. Расследование ведётся по статье о побоях и истязании, максимальное наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

В Днепропетровской области ТЦК мобилизовали единственного опекуна сироты
В Днепропетровской области ТЦК мобилизовали единственного опекуна сироты

Сам инцидент произошёл в Хаджибейском районе Одессы. Перед этим группа детей бросала камни в проезжавший микроавтобус ТЦК, после чего один из сотрудников центра схватил 13-летнего подростка за шею. На появившемся позднее ролике мужчина продолжал удерживать ребёнка, несмотря на то что происходящее снимали на телефон.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar