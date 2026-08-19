В Одессе оскорблённый сотрудник ТЦК придушил мальчика, бросавшего камни в бус

В Одессе полиция возбудила уголовное дело против сотрудника ТЦК, который схватил за шею 13-летнего мальчика, бросавшего камни в служебный микроавтобус. Правоохранители установили личности обоих участников инцидента, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сотрудник ТЦК схватил за шею 13-летнего мальчика. Видео © Telegram / Одесса Info

Произошедшее случилось в Хаджибейском районе города. Перед этим в соцсетях разошлись кадры, на которых группа детей бросает камни в проезжающий микроавтобус территориального центра комплектования.

Позднее появился ещё один ролик. На нём мужчина в форме удерживает одного из подростков за шею, пока тот пытается вырваться. Сотрудник ТЦК в процессе даёт понять, что его не пугают последствия того, что инцидент снимают на телефон.

Расследование ведётся по статье о побоях и истязании. Максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы.

Ранее генпрокурор Украины сообщил, что десятерым военнослужащим одного из районных ТЦК Одессы сообщили о подозрении. По версии следствия, они несколько месяцев незаконно задерживали граждан, избивали их, применяли слезоточивый газ и силой доставляли в военкомат. Установлены как минимум восемь предполагаемых потерпевших.