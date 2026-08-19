В Одессе оскорблённый сотрудник ТЦК придушил мальчика, бросавшего камни в бус
Полиция Одессы расследует нападение сотрудника ТЦК на подростка
Обложка © Telegram / Одесса Info
В Одессе полиция возбудила уголовное дело против сотрудника ТЦК, который схватил за шею 13-летнего мальчика, бросавшего камни в служебный микроавтобус. Правоохранители установили личности обоих участников инцидента, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Сотрудник ТЦК схватил за шею 13-летнего мальчика. Видео © Telegram / Одесса Info
Произошедшее случилось в Хаджибейском районе города. Перед этим в соцсетях разошлись кадры, на которых группа детей бросает камни в проезжающий микроавтобус территориального центра комплектования.
Позднее появился ещё один ролик. На нём мужчина в форме удерживает одного из подростков за шею, пока тот пытается вырваться. Сотрудник ТЦК в процессе даёт понять, что его не пугают последствия того, что инцидент снимают на телефон.
Расследование ведётся по статье о побоях и истязании. Максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы.
Ранее генпрокурор Украины сообщил, что десятерым военнослужащим одного из районных ТЦК Одессы сообщили о подозрении. По версии следствия, они несколько месяцев незаконно задерживали граждан, избивали их, применяли слезоточивый газ и силой доставляли в военкомат. Установлены как минимум восемь предполагаемых потерпевших.
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