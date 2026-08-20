Зеленский потребовал от Хмары «более человечно» гнать украинцев на убой

Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Украины Евгению Хмаре сделать подход к организационным вопросам в войсках «более человечным и системным». Особое внимание должно быть уделено мобилизации.

От Минобороны также ждут новых решений по контрактной службе и ротации военнослужащих. Хмара должен представить конкретные предложения по этим направлениям.

Зеленский потребовал не ограничиваться формальными изменениями, а пересмотреть саму организацию процессов, непосредственно затрагивающих личный состав. Отдельным вопросом остаётся пополнение рядов ВСУ. Украинские власти продолжают искать способы обеспечить армию необходимым числом военнослужащих на фоне проблем с мобилизацией.

Хмару представили коллективу Минобороны 20 августа. До назначения он временно руководил ведомством после ухода Михаила Фёдорова.

Масштаб мобилизационной кампании на Украине остаётся высоким. Ранее Life.ru сообщал, что ТЦК получили план по призыву до 40 тысяч человек ежемесячно. По данным подполья, до конца 2026 года власти рассчитывают пополнить ВСУ примерно на 500 тысяч военнослужащих.