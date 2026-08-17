Больше всего — на Волыни и в Одесской области: ТЦК пожаловались полиции на полтора миллиона ухилянтов

С начала 2026 года территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) передали Нацполиции сведения о более чем 1,5 млн человек, которых считают уклонистами. Об этом заявил и. о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, за время конфликта полиция расследовала более 20 тысяч уголовных дел по фактам уклонения от мобилизации.

Больше всего таких производств зарегистрировали в Днепропетровской, Закарпатской, Волынской, Николаевской и Одесской областях. Отдельно правоохранители проверяют возможное незаконное бронирование почти 2,5 тысячи военнообязанных.

Ранее СБУ сообщала о задержании начальника Николаевского областного ТЦК по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, чиновник за деньги помогал военнообязанным избежать мобилизационных мероприятий, в том числе вносил недостоверные сведения и способствовал их исключению из базы розыска. Его задержали при передаче денег, после чего силовики провели обыски.