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Опубликовано 1 сентября, 20:55

Путин назвал «чушью собачей» заявления о мобилизации в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачей» заявления о проведении мобилизации после выборов. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос журналиста в связи с публикациями западных СМИ.

«Чушь собачья, это информационная атака на Россию», — сказал глава государства.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о новой мобилизации в России информационными вбросами от украинских властей, цель которых — раскачать ситуацию внутри РФ. Он объяснил, что такие утки специально распространяют, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что массовой мобилизации в стране не планируется — в ней просто нет необходимости.

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