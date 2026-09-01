Путин назвал «чушью собачей» заявления о мобилизации в России

Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачей» заявления о проведении мобилизации после выборов. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос журналиста в связи с публикациями западных СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о новой мобилизации в России информационными вбросами от украинских властей, цель которых — раскачать ситуацию внутри РФ. Он объяснил, что такие утки специально распространяют, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что массовой мобилизации в стране не планируется — в ней просто нет необходимости.