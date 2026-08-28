«Токсичный политический окрас»: Захарова жёстко ответила Еревану на слова о россиянах

Москва считает провокационными заявления из Еревана о готовности принять россиян, которые якобы захотят избежать отправки на фронт. Позицию российского внешнеполитического ведомства изложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поводом стали слова секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о возможной «новой волне российских граждан». В Москве указали, что подобные заявления звучат на фоне неоднократно опровергавшихся спекуляций о якобы возможной мобилизации в России.

В МИД также заявили, что подобная риторика продолжает линию публичных высказываний из Еревана, которые, по оценке Москвы, вредят двустороннему сотрудничеству.

«С сожалением отмечаем, что тенденция тиражирования представителями официального Еревана публичных заявлений, подрывающих двустороннее сотрудничество с Москвой, продолжается. Высказывания Симоняна считаем провокационными. По сути, они поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас», — ответила она.

Ранее Мария Захарова призвала Никола Пашиняна перестать вводить в заблуждение жителей Армении, объясняя охлаждение отношений с Россией событиями 2022 года. Поводом стал брифинг армянского премьера, на котором его спросили, почему в программе правительства на 2026–2031 годы отношения с Россией больше не называются стратегическим союзом. Пашинян сослался на сентябрьское обострение на границе с Азербайджаном и вновь заявил, что Москва и ОДКБ не выполнили обязательства.