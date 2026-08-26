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Регион
26 августа, 09:39

Песков: В Армении проходят очень сложные внутриполитические процессы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о внутриполитической ситуации в Армении, назвав происходящие в республике процессы очень сложными. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Кремля отказался давать оценку заявлениям армянского премьера Никола Пашиняна, который обвинил оппозицию в попытке привлечь в страну миротворцев ОДКБ. Он также воздержался от того, чтобы высказывать мнение о задержании экс-президента Роберта Кочаряна.

«Не хотел бы комментировать внутриполитические события в Армении. Там проходят очень сложные процессы. Можно только выразить надежду, что всё, что происходит, будет осуществляться в строгом соответствии с законом и будут соблюдены права всех участников политического процесса в республике», — ответил Песков.

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Напомним, ранее Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против второго президента республики Роберта Кочаряна. Бывшему главе государства вменяют несколько эпизодов противоправной деятельности: три случая превышения должностных полномочий, два случая получения особо крупных взяток и четыре эпизода легализации незаконных доходов в значительных объёмах.

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Александр Юнашев
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