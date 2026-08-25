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Регион
25 августа, 09:32

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против экс-президента Кочаряна

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Против второго президента Армении Роберта Кочаряна возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Публичное преследование инициировано 24 августа. Бывшему главе государства вменяют несколько эпизодов противоправной деятельности. Среди обвинений — превышение должностных полномочий (три эпизода) и два случая получения особо крупных взяток.

Кроме того, в деле присутствуют четыре эпизода, связанных с легализацией незаконных доходов в значительных объёмах. Следствие считает, что действия политика носили умышленный характер.

Подробности фабулы обвинения пока не раскрываются. На данный момент информация о мере пресечения для Кочаряна не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, что армянские силовики задержали Кочаряна и его старшего сына Седрака. Параллельно сотрудники Службы национальной безопасности начали обыски в квартире ещё одного сына политика — депутата Левона Кочаряна.

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Уголовное преследование Кочаряна, начатое в 2018 году по обвинению в «свержении конституционного строя» из-за событий 1 марта 2008 года, многие считали политически мотивированным. Сторонники политика и наблюдатели утверждали, что преследование инициировал премьер Никол Пашинян, чтобы устранить политического оппонента и пересмотреть прошлое. Правительство критиковали за использование судов для сведения политических счётов. Дело несколько раз прекращали и возобновляли, а в апреле 2021 года основное обвинение сняли за отсутствием состава преступления. По мнению критиков, это подрывает доверие к правовой системе и указывает на её использование в узкопартийных интересах.

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Никита Никонов
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