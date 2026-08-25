Армянские силовики задержали бывшего президента Кочаряна и его сына
Роберт Кочарян. Обложка © ТАСС / Александр Патрин
Экс-президент Армении Роберт Кочарян и его старший сын Седрак задержаны. Об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.
«В рамках расследуемого в Антикоррупционном комитете уголовного производства задержаны 6 человек, в том числе бывший президент, его сын и другие лица, вовлеченные в преступные схемы», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь комитета Марина Огаджанян сообщила ТАСС, что обоих доставили в ведомство. Параллельно сотрудники Службы национальной безопасности начали обыски в квартире ещё одного сына политика — депутата Левона Кочаряна.
Следственный комитет также проводит мероприятия в двух компаниях, принадлежащих семье бывшего главы государства. Речь идёт о фитнес-клубе Orange и развлекательном центре Play City.
Обыски проходят и в квартирах директоров этих заведений, заявила пресс-секретарь СК Кима Авдалян.
Действия силовиков последовали после словесной перепалки в парламенте. Накануне, 24 августа, Левон Кочарян конфликтовал с премьер-министром Николом Пашиняном.
71-летний Роберт Кочарян возглавлял Армению с 1998 по 2008 год, сейчас он лидер оппозиционного блока «Армения». Его сын Левон представляет одноименную фракцию в парламенте.
Уголовное преследование второго президента Армении Роберта Кочаряна было инициировано в 2018 году по обвинению в «свержении конституционного строя» в связи с событиями 1 марта 2008 года. На протяжении всего процесса это преследование рассматривалось его сторонниками и многими наблюдателями как политически мотивированное. Они полагали, что оно инициировано действующим премьером Пашиняном для устранения влиятельного политического оппонента и пересмотра итогов прошлых лет. Критика в адрес главы правительства в этом контексте сводится к тому, что его правительство использовало судебную систему для сведения политических счётов. Сам процесс характеризовался непоследовательностью и зависимостью от политической конъюнктуры: дело против Кочаряна несколько раз прекращалось и возобновлялось. В конечном итоге, в апреле 2021 года, уголовное преследование по основному обвинению было прекращено на основании отсутствия состава преступления. Это, по мнению критиков, подрывает доверие к справедливости правовой системы и указывает на использование правоохранительных органов в узкопартийных интересах.
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