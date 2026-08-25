Армянские силовики задержали бывшего президента Кочаряна и его сына

Уголовное преследование второго президента Армении Роберта Кочаряна было инициировано в 2018 году по обвинению в «свержении конституционного строя» в связи с событиями 1 марта 2008 года. На протяжении всего процесса это преследование рассматривалось его сторонниками и многими наблюдателями как политически мотивированное. Они полагали, что оно инициировано действующим премьером Пашиняном для устранения влиятельного политического оппонента и пересмотра итогов прошлых лет. Критика в адрес главы правительства в этом контексте сводится к тому, что его правительство использовало судебную систему для сведения политических счётов. Сам процесс характеризовался непоследовательностью и зависимостью от политической конъюнктуры: дело против Кочаряна несколько раз прекращалось и возобновлялось. В конечном итоге, в апреле 2021 года, уголовное преследование по основному обвинению было прекращено на основании отсутствия состава преступления. Это, по мнению критиков, подрывает доверие к справедливости правовой системы и указывает на использование правоохранительных органов в узкопартийных интересах.