«Столько бед принёс стране»: Пашиняна призвали отказаться от гражданства Армении
Карапетян призвал Пашиняна отказаться от гражданства Армении
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Лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян предложил премьер-министру Николу Пашиняну отказаться от гражданства республики.
«Столько бед принес этой стране — пусть откажется», — сказал Карапетян.
Конституция Армении предъявляет к членам правительства требования по гражданству и проживанию в стране.
Парламентские выборы в республике состоялись 7 июня. Победу на них одержала партия Пашиняна «Гражданский договор», а оппозиция оспаривала результаты голосования. Конституционный суд впоследствии оставил итоги выборов в силе, а 2 августа Пашинян был вновь назначен премьер-министром.
Ранее Life.ru рассказывал, как блок «Сильная Армения» потребовал провести новые парламентские выборы или назначить второй тур. Самвел Карапетян тогда заявлял, что его политическая сила намерена добиваться смены власти правовыми методами.
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