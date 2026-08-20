«Столько бед принёс стране»: Пашиняна призвали отказаться от гражданства Армении

Лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян предложил премьер-министру Николу Пашиняну отказаться от гражданства республики.

«Столько бед принес этой стране — пусть откажется», — сказал Карапетян.

Конституция Армении предъявляет к членам правительства требования по гражданству и проживанию в стране.

Парламентские выборы в республике состоялись 7 июня. Победу на них одержала партия Пашиняна «Гражданский договор», а оппозиция оспаривала результаты голосования. Конституционный суд впоследствии оставил итоги выборов в силе, а 2 августа Пашинян был вновь назначен премьер-министром.

Ранее Life.ru рассказывал, как блок «Сильная Армения» потребовал провести новые парламентские выборы или назначить второй тур. Самвел Карапетян тогда заявлял, что его политическая сила намерена добиваться смены власти правовыми методами.