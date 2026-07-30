Пашинян спустя два года нашёл ответ на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван нашёл ответ на вопрос Александра Лукашенко о том, кому нужна республика. По его словам, интерес к сотрудничеству с Арменией проявляют Китай, США, Евросоюз и Иран.

На брифинге глава армянского правительства напомнил слова президента Белоруссии и заявил, что считает подобные высказывания недопустимыми в отношении суверенной страны.

«Сейчас мы даём ответ на этот вопрос: Армения нужна Китаю, США, ЕС, Ирану. И все эти партнёры нужны Армении», — сказал Пашинян.

Ранее премьер сообщил, что Ереван ищет не только экономическую, но и политическую альтернативу России. Он также рассказал о подписании документов по развитию стратегических отношений с Китаем, США, Великобританией, Нидерландами, Францией и другими государствами.

Лукашенко высказался об Армении в интервью телеканалу «Россия» 20 августа 2024 года. Комментируя внешнюю политику Еревана, белорусский лидер заявил: «Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны».

Ранее Пашинян в беседе с Владимиром Путиным попросил снять ограничения на ввоз армянских товаров в Россию. Он назвал меры не соответствующими договорённостям и правилам ЕАЭС. Лидеры обсудили возможный референдум о членстве Армении в ЕС. Пашинян заявил, что его практическая реализация начнётся после официального обращения Еревана в Брюссель.