Пашинян раскритиковал качество продуктов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства высказал недовольство качеством продуктов питания и темпами диверсификации экономических связей. По его словам, широкие возможности, предоставленные бизнесу, не привели к заметным изменениям.

«[Диверсификация экономических связей] не произошла в основном по одной причине — путь диверсификации означает путь повышения стандартов, эффективности, производительности», — сказал глава правительства.

Пашинян также отметил, что лично не ест выращенную рыбу из-за проблем с качеством, в частности из-за неестественного жира. При этом он подчеркнул, что власти готовы поддерживать рыбную отрасль, но только при условии её качественного развития. Премьер также заявил, что ситуацию на рынке России и в ЕАЭС, которую многие считают кризисной, он воспринимает как возможность для роста.

Ранее Пашинян в беседе с Владимиром Путиным попросил снять ограничения на ввоз армянских товаров в Россию. Он заявил, что эти меры не соответствуют договорённостям между странами и правилам ЕАЭС. Лидеры также обсудили возможный референдум о членстве Армении в ЕС. Пашинян отметил, что его практическая реализация начнётся только после официального обращения Еревана в Брюссель.