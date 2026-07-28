Брюссель требует от правительства Армении уменьшить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях, прекратить гуманитарные связи с Россией и оказать давление на противников такого курса. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Европейские чиновники намерены и дальше убеждать Ереван в своей полной поддержке. При этом отсутствие ощутимой помощи, как утверждают в ведомстве, в Брюсселе собираются объяснять тем, что дальнейшее продвижение к членству в ЕС зависит исключительно от шагов самой Армении и её успехов в процессе евроинтеграции.

Одним из ключевых условий является сокращение присутствия российского бизнеса в стратегически важных секторах экономики. Помимо этого, армянским властям, как утверждает СВР, предлагается разорвать гуманитарные связи с Россией и пресекать деятельность внутренних политических сил, выступающих против такого курса.

В качестве стимула для выполнения этих требований Евросоюз, по информации ведомства, использует обещания смягчить визовый режим для граждан Армении. Также Брюссель, как заявили в СВР, обещает в перспективе превратить страну в «процветающий перекрёсток мира».

Ранее сообщалось, что в Брюсселе понимают возможные экономические последствия выхода Армении из Евразийского экономического союза. Такой шаг может привести к глубокому кризису в экономике республики. Потеря доходов от участия в евразийской интеграции, по мнению европейских чиновников, лишит армянские власти важной экономической поддержки.