В Брюсселе отдают отчёт в том, что выход Армении из состава Евразийского экономического союза повлечёт за собой критические последствия для национальной экономики республики. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

«В Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне ЕАЭС. Подчёркивается, что обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счёт членов ЕАЭС обеспечить устойчивость «гребущих» в сторону ЕС армянских властей», — говорится в сообщении.

В СВР прокомментировали стремление Армении к евроинтеграции. По мнению ведомства, Брюссель не сможет компенсировать Еревану экономические потери, вызванные разрывом связей с Россией, так как сам ЕС переживает кризис из-за антироссийских санкций. Кроме того, европейские страны не готовы открывать свои рынки для армянских товаров, опасаясь конкуренции с собственными производителями.

В СВР полагают, что ЕС продолжит давать Еревану лишь пустые обещания, перекладывая ответственность за отсутствие реальной помощи на само правительство Никола Пашиняна. От Армении требуют последовательного вытеснения российского бизнеса и разрыва гуманитарных контактов с РФ. В качестве «пряника» Брюссель использует обещания визовой либерализации и абстрактные перспективы экономического процветания. При этом в разведке подчеркнули, что страны ЕАЭС не намерены бесконечно субсидировать курс Армении на сближение с Европой.

Напомним, что Армения официально запустила процесс вступления в ЕС, пытаясь при этом сохранить членство в ЕАЭС. Однако российское руководство неоднократно предупреждало, что эти два вектора несовместимы: интеграция с Евросоюзом неизбежно приведёт к потере всех экономических преференций, которые Армения получает в рамках ЕС.

К слову, в начале июля Никол Пашинян заявил, что Армения заинтересована в дальнейшем участии в ЕАЭС. На встрече с Михаилом Мишустиным он также выразил надежду, что возникшие в отношениях Москвы и Еревана вопросы удастся урегулировать.