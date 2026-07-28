Пашинян не назвал Путину точных сроков проведения референдума в Армении

Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и армянского премьера Никола Пашиняна обсуждалась необходимость скорейшего проведения референдума в Армении по вопросу о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. При этом точные сроки его проведения названы не были.

«Точных сроков названо не было, но была подчёркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно», — сказал представитель Кремля журналистам.

Накануне Путин и Пашинян по телефону обсудили проведение референдума о дальнейшем внешнеполитическом курсе республики. Согласно сообщению Кремля, во время разговора была отмечена необходимость организовать всенародное голосование в максимально короткие сроки.

К слову, в начале июля Пашинян заявил, что Армения заинтересована в дальнейшем участии в ЕАЭС. На встрече с Михаилом Мишустиным он также выразил надежду, что возникшие в отношениях Москвы и Еревана вопросы удастся урегулировать.