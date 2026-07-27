Пашинян попросил Путина снять ограничения на экспорт армянских товаров в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой снять ограничения на ввоз армянских товаров в Россию. Детали телефонного разговора двух лидеров привела пресс-служба представителя республики.

«Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», — говорится в сообщении.

Помимо торговых ограничений, собеседники обсудили перспективы проведения в республике референдума о членстве в Евросоюзе. Пашинян подчеркнул, что практическая реализация станет возможной только после того, как Ереван направит официальную заявку в Брюссель и тема обретёт предметный характер.