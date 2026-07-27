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27 июля, 15:46

Путин и Пашинян созвонились, чтобы обсудить ситуацию в отношениях РФ и Армении

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в экономических отношениях двух стран. Об этом сообщили в правительстве республики.

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Армения потеряет более 80% доходов от экспорта сыра без российского рынка

Напомним, что с 27 июля Россия ограничит поставки молочной продукции из Армении. Такое решение принял Россельхознадзор. Эксперты считают, что потеряв российское направление, Ереван может столкнуться с обвалом валютной выручки от сырного экспорта. А ранее Россельхознадзор распространил ограничения на оставшиеся армянские предприятия, поставлявшие рыбу в Россию, в результате чего экспорт полностью приостановили.

Кстати, в Кремле анонсировали международный телефонный разговор, который вечером 27 июля проведёт Владимир Путин. Там отдельно уточнили, что речь не идёт о беседе с Дональдом Трампом.

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Александра Вишнякова
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