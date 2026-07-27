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Регион
27 июля, 09:31

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина 27 июля

Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель

Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор во второй половине дня 27 июля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков пообещал проинформировать представителей СМИ.

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Александр Юнашев
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