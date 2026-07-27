Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина 27 июля
Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор во второй половине дня 27 июля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор», — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков пообещал проинформировать представителей СМИ.
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