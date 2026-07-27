Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина 27 июля

Президент России Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор во второй половине дня 27 июля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков пообещал проинформировать представителей СМИ.