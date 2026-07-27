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Регион
27 июля, 11:56

Путин проведёт важный международный разговор, но Трамп здесь ни при чём

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом в понедельник. Ранее представитель Кремля сообщил, что в графике главы государства запланирован международный звонок.

У Пескова уточнили, станет ли собеседником российского лидера президент США.

«Нет», — ответил он РИА «Новости».

При этом предстоящий контакт представитель Кремля назвал очень важным.

Имя второго участника беседы и ее возможную тему Песков не раскрыл.

Песков заявил об отсутствии запроса Ирана на разговор с Путиным
Песков заявил об отсутствии запроса Ирана на разговор с Путиным

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Оксана Попова
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