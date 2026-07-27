Путин проведёт важный международный разговор, но Трамп здесь ни при чём

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом в понедельник. Ранее представитель Кремля сообщил, что в графике главы государства запланирован международный звонок.

У Пескова уточнили, станет ли собеседником российского лидера президент США.

«Нет», — ответил он РИА «Новости».

При этом предстоящий контакт представитель Кремля назвал очень важным.

Имя второго участника беседы и ее возможную тему Песков не раскрыл.