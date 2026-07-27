Путин проведёт важный международный разговор, но Трамп здесь ни при чём
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом в понедельник. Ранее представитель Кремля сообщил, что в графике главы государства запланирован международный звонок.
У Пескова уточнили, станет ли собеседником российского лидера президент США.
«Нет», — ответил он РИА «Новости».
При этом предстоящий контакт представитель Кремля назвал очень важным.
Имя второго участника беседы и ее возможную тему Песков не раскрыл.
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