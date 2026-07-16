Песков заявил об отсутствии запроса Ирана на разговор с Путиным

В Кремле заявили, что Иран пока не обращался с просьбой о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, как Москва оценивает ситуацию на Ближнем Востоке и поступал ли запрос от иранской стороны на переговоры с российским президентом.

«Нет, пока запросов на разговор с Путиным не было. Мы продолжаем наши контакты с иранскими коллегами», — ответил Песков.

По его словам, Россия сохраняет рабочее взаимодействие с представителями Ирана и продолжает поддерживать дипломатические контакты.

Кроме того, представитель Кремля ранее заявлял о новом витке дестабилизации ситуации в зоне Персидского залива. По его словам, Москва вместе с другими странами региона и мира фиксирует рост напряженности, который может негативно отразиться на глобальной экономике