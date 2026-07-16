Песков заявил о новом витке дестабилизации на Ближнем Востоке

В Кремле заявили о новом витке дестабилизации ситуации в зоне Персидского залива. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва вместе с другими странами региона и мира фиксирует рост напряженности, который может негативно отразиться на глобальной экономике.

«Это всё чревато продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики, что не может не вызывать опасения и сожаления», — заявил Песков.

Напомним, что Иран и США снова начали обмениваться ударами, несмотря на практически согласованный мирный документ. Так, сегодня ночью американские военные сообщили о завершении новой серии ударов, под атакой оказались около 90 целей: системы ПВО, объекты берегового наблюдения, склады ракетного вооружения и беспилотников, военно-морская инфраструктура и элементы военной логистики. После этих действий иранское военное руководство заявило о подготовке «мощного ответа» на удары США.