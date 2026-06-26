Россия остановила ввоз всей рыбы из Армении после новых проверок

Россельхознадзор распространил ограничения на оставшиеся армянские предприятия, поставлявшие рыбу в Россию. В результате поставки такой продукции из республики оказались полностью приостановлены. Об этом сообщили в ведомстве.

Российская сторона временно прекратила сертификацию продукции ещё двух производителей из Армении. Решение будет действовать до устранения ранее выявленных нарушений. В ведомстве напомнили, что ранее из-за системных замечаний Еревану было предложено остановить оформление экспортных партий практически всех рыбоперерабатывающих компаний страны.

Исключение тогда сделали только для предприятий «МФ Экспорт» и «Инвест плюс», представители которых участвовали в проведённой инспекции. Для этих организаций был установлен усиленный лабораторный контроль. После дополнительного изучения материалов специалисты подготовили предварительный отчёт о результатах проверки.

По итогам анализа Россельхознадзор решил временно приостановить сертификацию продукции указанных компаний до устранения обнаруженных несоответствий и предоставления подтверждающих документов. Таким образом, на данный момент ограничения затронули весь экспорт рыбной продукции из Армении на российский рынок. В ведомстве отметили, что продолжают взаимодействовать с армянскими коллегами по вопросам обеспечения безопасности поставляемых товаров и устранения выявленных недостатков.