Армения потеряет более 80% доходов от экспорта сыра без российского рынка

Армения может столкнуться с обвалом валютной выручки от сырного экспорта, потеряв российское направление. К такому выводу пришло РИА «Новости», проанализировав данные национальных статслужб.

Доля РФ в структуре продаж этого молочного продукта за рубеж оказалась критической. По итогам 2025 года общий объём зарубежных отгрузок принёс республике 16,4 миллиона долларов, причём 13,5 миллиона из этой суммы обеспечили закупки со стороны России.

Москва остаётся не просто ведущим импортёром, а единственным стабильным каналом сбыта. В течение всего прошлого года именно российские контрагенты ежемесячно ввозили армянскую продукцию на суммы, исчисляемые миллионами.

Остальные торговые партнёры заметно уступают в объёмах. Так, Соединённые Штаты за тот же период приобрели сыра на 1,8 миллиона долларов, а Грузия — на 670,9 тысячи.

Напомним, накануне стало известно, что Россельхознадзор с 27 июля вводит запрет на ввоз молочной продукции из Армении. Решение принято по итогам инспекции местных перерабатывающих предприятий, проходившей с 14 по 21 июля. Ведомство обязало профильные службы обеспечить контроль за недопущением поставок указанной категории товаров на российскую территорию.