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Регион
25 июля, 09:14

«Нарушений нет»: В Армении пытаются оспорить запрет на ввоз сыра и молока в Россию

ИОБПП: Армения не согласна с запретом на ввоз молочной продукции в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Ivshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Ivshin

В Армении заявили, что для запрета Россельхознадзора на поставки продукции с четырёх молочных заводов республики в Россию нет никаких причин. Об этом сообщила пресс-служба Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов (ИОБПП) страны.

«Мы можем сообщить, что в ходе проверки не было обнаружено оснований для использования на этих предприятиях молока от больных животных, а также использования сырья, импортированного из других стран», — уверяют в ИОБПП.

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Ранее сообщалось, что решение об ограничении поставок молочной продукции из Армении с 27 июля принял именно Россельхознадзор. Мера была введена по итогам проверки армянских перерабатывающих предприятий, которая шла с 14 по 21 июля. Ведомство также попросило армянскую службу пищевой безопасности приостановить ветеринарную сертификацию такой продукции для российских получателей.

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Вероника Бакумченко
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