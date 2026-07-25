«Нарушений нет»: В Армении пытаются оспорить запрет на ввоз сыра и молока в Россию

В Армении заявили, что для запрета Россельхознадзора на поставки продукции с четырёх молочных заводов республики в Россию нет никаких причин. Об этом сообщила пресс-служба Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов (ИОБПП) страны.

«Мы можем сообщить, что в ходе проверки не было обнаружено оснований для использования на этих предприятиях молока от больных животных, а также использования сырья, импортированного из других стран», — уверяют в ИОБПП.

Ранее сообщалось, что решение об ограничении поставок молочной продукции из Армении с 27 июля принял именно Россельхознадзор. Мера была введена по итогам проверки армянских перерабатывающих предприятий, которая шла с 14 по 21 июля. Ведомство также попросило армянскую службу пищевой безопасности приостановить ветеринарную сертификацию такой продукции для российских получателей.