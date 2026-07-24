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Регион
24 июля, 07:07

Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sweeann

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sweeann

С 27 июля Россия ограничит поставки молочной продукции из Армении. Такое решение принял Россельхознадзор, следует из материалов ведомства.

Мера вводится после проверки армянских перерабатывающих предприятий, которая проходила с 14 по 21 июля.

«Обязываю обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в РФ с 27.07.2026», — говорится в документе.

Россельхознадзор также попросил армянскую службу пищевой безопасности временно прекратить ветеринарную сертификацию такой продукции со всех предприятий страны для российских получателей. Согласно заключению специалистов, армянская молочная продукция является «небезопасной».

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Ранее Армения и США обсудили расширение поставок армянской сельхозпродукции на американский рынок. Стороны рассмотрели условия экспорта и требования к производителям, а параллельно Ереван утвердил новые правила регистрации рыбоводческих хозяйств в европейской системе TRACES.

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Владимир Озеров
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