Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 13:49

Армения обсудила с США расширение экспорта сельскохозяйственной продукции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini

Армения и США обсудили перспективы увеличения поставок армянской сельскохозяйственной продукции на американский рынок. Переговоры прошли между представителями дипломатических и аграрных ведомств двух стран. Об этом сообщило армянское посольство в США.

Посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян провёл встречу с главой службы внешней сельскохозяйственной деятельности США Дэниэлом Уитли. Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства, включая экспорт продукции армянских производителей в Соединённые Штаты.

Отдельное внимание уделили условиям выхода на американский рынок, действующим требованиям и процедурам, необходимым для продвижения армянского экспорта. Параллельно правительство Армении 16 июля утвердило новые требования для рыбоводческих хозяйств, производителей рыбной продукции и природоохранных организаций. Они должны будут пройти регистрацию в европейской системе контроля и экспертной оценки торговли TRACES.

Россия остановила ввоз всей рыбы из Армении после новых проверок
Россия остановила ввоз всей рыбы из Армении после новых проверок

Ранее сообщалось, что Россия остаётся ключевым рынком сбыта для армянской рыбной продукции. В 2025 году Армения получила от экспорта рыбы 79,8 млн долларов. Основная часть этой суммы пришлась на поставки в Россию — 78,4 млн долларов, или около 98,3% всей экспортной выручки от продажи рыбы за рубеж.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Армения
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar