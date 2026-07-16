Армения обсудила с США расширение экспорта сельскохозяйственной продукции

Армения и США обсудили перспективы увеличения поставок армянской сельскохозяйственной продукции на американский рынок. Переговоры прошли между представителями дипломатических и аграрных ведомств двух стран. Об этом сообщило армянское посольство в США.

Посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян провёл встречу с главой службы внешней сельскохозяйственной деятельности США Дэниэлом Уитли. Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства, включая экспорт продукции армянских производителей в Соединённые Штаты.

Отдельное внимание уделили условиям выхода на американский рынок, действующим требованиям и процедурам, необходимым для продвижения армянского экспорта. Параллельно правительство Армении 16 июля утвердило новые требования для рыбоводческих хозяйств, производителей рыбной продукции и природоохранных организаций. Они должны будут пройти регистрацию в европейской системе контроля и экспертной оценки торговли TRACES.

Ранее сообщалось, что Россия остаётся ключевым рынком сбыта для армянской рыбной продукции. В 2025 году Армения получила от экспорта рыбы 79,8 млн долларов. Основная часть этой суммы пришлась на поставки в Россию — 78,4 млн долларов, или около 98,3% всей экспортной выручки от продажи рыбы за рубеж.