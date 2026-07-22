Армянские фермеры мечутся в поисках новых покупателей из-за падения экспорта в РФ

Армянские фермеры ищут новые рынки сбыта из-за падения экспорта в РФ. Массовые протесты охватили республику после того, как Россельхознадзор последовательно ограничил ввоз местной растениеводческой и рыбной продукции, пишет издание «Взгляд».

Аграрии перекрыли международную трассу, а рыбоводы вышли к зданию правительства в Ереване. Причиной для отчаяния стали тонны нереализованных помидоров, огурцов и живой рыбы, которую невозможно сбыть в короткие сроки. Производители сетуют, что перерабатывающие предприятия отказываются закупать сырьё именно из-за экспортных сложностей.

Напомним, в мае Россия начала вводить ограничения, которые затронули широкий перечень товаров — от клубники до перцев. В июне сертификацию приостановили для всей рыбной продукции. Причиной послужили систематические нарушения при поставках. Товарооборот между странами в результате рухнул более чем на 21%. Глава Союза рыбоводов Гор Григорян прямо заявил, что предлагаемая властями переориентация на Евросоюз нереалистична.

Политолог Иван Лизан связывает кризис с курсом премьера Никола Пашиняна на геополитический разворот в сторону Запада. По его словам, Москва закономерно обратила внимание на хронические проблемы ветсанконтроля в республике, где система проверок работает с серьёзными перебоями. Он напомнил о гибели человека в 2024 году из-за некачественной минеральной воды и подчеркнул, что защита российского потребителя была полностью оправданной.

«Решить проблему можно было бы через нормализацию отношений с Москвой, но Пашинян к этому не стремится. Его занимает другое – борьба с политическими противниками. Сначала он устранил карабахский клан вместе с самим Карабахом, а теперь взялся и за других несогласных с «генеральной линией», – добавил политолог.

Аналитики сходятся во мнении, что европейские и американские рынки не смогут оперативно заменить российский. Выстраивание новых каналов сбыта требует огромного времени и инфраструктурных изменений, тогда как большая часть армянского экспорта приходится на скоропортящуюся продукцию, нуждающуюся в немедленной реализации. Правительство же пока не предлагает бизнесу действенных шагов, а сам Пашинян после выборов уехал в отпуск, оставив ситуацию без чётких указаний.

«Расчёт на то, что европейский и американский рынки заменят российский, не более чем фантазии. Со времён распада СССР народ зарабатывал за счёт доступа к прилавкам РФ. Вокруг экономических связей с Москвой выстроилась целая инфраструктура, наладить которую по щелчку пальцев с тем же ЕС просто не выйдет», – уточняет политолог Николай Силаев.

Ранее стало известно, что Армения прорабатывает возможности наращивания экспорта своей сельхозпродукции на рынок Соединённых Штатов. Переговоры по данному вопросу провели представители дипломатических и аграрных ведомств двух стран.