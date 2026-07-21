30 лет труда коту под хвост: Армянские хозяйства штурмуют кабмин из-за закрытия рынка России

Армянские рыбоводы собрались у здания правительства в Ереване, чтобы выразить протест против политики властей. Предприниматели столкнулись с критическими трудностями после блокировки поставок в Россию, начавшейся 15 мая. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Министр экономики Геворг Папоян ранее заявлял, что отрасль полностью готова переориентироваться на европейские направления. Однако участники акции категорически не согласны с подобными отчётами.

Рыбоводы Армении вышли к кабмину из-за закрытия рынка России. Видео © Telegram / Sputnik Армения — Новости

Гор Григорян, возглавляющий профильный союз, подчеркнул, что «европейский рынок для нас всё ещё недосягаем». По его словам, ни механизмы субсидирования, ни необходимые экспортные регламенты так и не были внедрены, несмотря на двухмесячные обещания чиновников.

В холодильниках простаивают огромные партии замороженной продукции и около 15 тонн живой рыбы, которую пришлось вернуть с российской границы. Бизнесмены утверждают, что предложенные государством программы поддержки нереалистичны и носят лишь формальный характер.

Протестующие напомнили, что российский рынок нарабатывался три десятилетия, а объёмы поставок туда достигли 13 тысяч тонн. По мнению производителей, попытки властей за несколько месяцев перенаправить такие колоссальные объёмы в ЕС обречены на провал.

Теперь отрасль требует от властей реальных шагов по спасению бизнеса. Представители рыбоводческих хозяйств подчёркивают, что не против диверсификации, но до входа на новые направления необходимо решить множество сложных технических задач, которые чиновники пока игнорируют.

До этого фермеры Араратской области перекрыли международную трассу Ереван — Ерасх из-за проблем со сбытом урожая. Производители потребовали от властей помочь с закупкой помидоров. Местные перерабатывающие заводы, которые прежде принимали продукцию, теперь отказываются заключать сделки. Предприятия объясняют это трудностями с дальнейшей реализацией товара.