Пашинян договорился с Мишустиным по вопросу запрета на импорт товаров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что достиг договорённостей с российским коллегой Михаилом Мишустиным по вопросу ограничений на поставки армянской продукции в Россию.

По словам Пашиняна, переговоры прошли 6 июля в Екатеринбурге в открытой и дружественной атмосфере. При этом он не стал раскрывать подробности соглашений, отметив, что стороны решили дождаться практической реализации достигнутых решений.

«Детали этих договоренностей не сообщу на данный момент, дождавшись, пока они станут реальностью, чтобы вы сами всё увидели», — заявил армянский премьер на брифинге.

Ограничения на поставки армянской продукции в Россию были введены после выявления нарушений со стороны контролирующих органов. Под действие мер попали сразу несколько категорий товаров, включая минеральную воду, алкоголь, овощи и фрукты. Речь шла о томатах, огурцах, перце, зелени и клубнике. Кроме того, Россельхознадзор приостановил ввоз цветов из республики до окончания проверки армянских тепличных хозяйств. С 2 июня также была временно прекращена ветеринарная сертификация живой рыбы и рыбной продукции из Армении.