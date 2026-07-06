Мишустин провёл встречу с Пашиняном на полях «Иннопрома» в Екатеринбурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл встречу с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Переговоры прошли в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

В состав делегации РФ также вошли вице-премьер Алексей Оверчук, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель «Росатома» Алексей Лихачёв, глава РЖД Олег Белозёров, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы МИД Михаил Галузин, а также представители Минфина, Минтранса, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпромторга.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург, где у него запланирована встреча с главой правительства России Михаилом Мишустиным. В рамках поездки он также примет участие в пленарном заседании «Промышленная индустрия 360», которое является частью программы международной выставки «Иннопром-2026».

Напомним, с 6 по 9 июля 2026 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит 16-я выставка «Иннопром». Тема этого года — «Индустрия 360: производство без границ». На площади в 50 тыс. кв. м собрались более 850 компаний из 50 стран. Впервые страной-партнером стала Индонезия, представившая самый большой стенд (1512 кв. м). Свои экспозиции также показывают Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. В деловой программе около 100 сессий, а среди гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ.