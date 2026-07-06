Пашинян прибыл в Екатеринбург на переговоры с Мишустиным
Михаил Мишустин и Никол Пашинян. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Екатеринбург, где у него запланирована встреча с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
«Пашинян отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.
В армянском правительстве уточнили, что премьер примет участие в пленарном заседании «Промышленная индустрия 360», которое пройдёт в рамках международной выставки «Иннопром-2026». В программе поездки также значится встреча Пашиняна с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
О возможном участии Никола Пашиняна в «Иннопроме» сообщалось заранее: его фамилию включили в список спикеров форума, который проходит с 6 по 9 июля. При этом на тот момент Ереван официально не подтверждал поездку армянского премьера в Екатеринбург.
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