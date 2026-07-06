Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 05:27

Пашинян прибыл в Екатеринбург на переговоры с Мишустиным

Михаил Мишустин и Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Михаил Мишустин и Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Екатеринбург, где у него запланирована встреча с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Пашинян отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

В армянском правительстве уточнили, что премьер примет участие в пленарном заседании «Промышленная индустрия 360», которое пройдёт в рамках международной выставки «Иннопром-2026». В программе поездки также значится встреча Пашиняна с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Пашинян заверил, что Армения не хочет «создать кризис» в отношениях с Россией
Пашинян заверил, что Армения не хочет «создать кризис» в отношениях с Россией

О возможном участии Никола Пашиняна в «Иннопроме» сообщалось заранее: его фамилию включили в список спикеров форума, который проходит с 6 по 9 июля. При этом на тот момент Ереван официально не подтверждал поездку армянского премьера в Екатеринбург.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Михаил Мишустин
  • Правительство РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar