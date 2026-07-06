Пашинян прибыл в Екатеринбург на переговоры с Мишустиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Екатеринбург, где у него запланирована встреча с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Пашинян отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

В армянском правительстве уточнили, что премьер примет участие в пленарном заседании «Промышленная индустрия 360», которое пройдёт в рамках международной выставки «Иннопром-2026». В программе поездки также значится встреча Пашиняна с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

О возможном участии Никола Пашиняна в «Иннопроме» сообщалось заранее: его фамилию включили в список спикеров форума, который проходит с 6 по 9 июля. При этом на тот момент Ереван официально не подтверждал поездку армянского премьера в Екатеринбург.