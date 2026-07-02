Пашинян заверил, что Армения не хочет «создать кризис» в отношениях с Россией

Армения не преследует цели добиться разлада в отношениях с Москвой. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить задачи создать кризис в отношениях между Арменией и РФ. Мы действуем в рамках интересов нашей страны», — подчеркнул политик.