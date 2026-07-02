Пашинян заверил, что Армения не хочет «создать кризис» в отношениях с Россией
Никол Пашинян. Обложка © Life.ru
Армения не преследует цели добиться разлада в отношениях с Москвой. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить задачи создать кризис в отношениях между Арменией и РФ. Мы действуем в рамках интересов нашей страны», — подчеркнул политик.
Ранее замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян сообщил, что Ереван заинтересован в диалоге с Москвой и хочет продолжать отношения с Россией. Сейчас между странами непростые отношения. Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз из страны некоторых сельскохозяйственных культур, включая томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику из-за фитосанитарных нарушений. Также с мая закрыт импорт цветов из Армении до завершения проверки теплиц. А с 2 июня ведомство приостановило ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбной продукции из республики. В Ереване ограничения восприняли негативно.
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