МИД Армении выразил надежду на продолжение отношений с Россией

Ереван заинтересован в диалоге с Москвой и хочет продолжать отношения с Россией. Об этом заявил замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.

«Мы заинтересованы в диалоге с Россией, продолжении отношений и в ближайшее время будут контакты», — сказал армянский дипломат на просьбу прокомментировать текущее состояние армяно-российских отношений.