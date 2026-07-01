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1 июля, 12:09

МИД Армении выразил надежду на продолжение отношений с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Ivashchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Ivashchuk

Ереван заинтересован в диалоге с Москвой и хочет продолжать отношения с Россией. Об этом заявил замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.

«Мы заинтересованы в диалоге с Россией, продолжении отношений и в ближайшее время будут контакты», — сказал армянский дипломат на просьбу прокомментировать текущее состояние армяно-российских отношений.

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Между тем в торговле России и Армении возникли сложности. Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз из страны некоторых сельскохозяйственных культур, включая томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику из-за фитосанитарных нарушений. Также с мая закрыт импорт цветов из Армении до завершения проверки теплиц. А с 2 июня ведомство приостановило ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбной продукции из республики.

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Наталья Афонина
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