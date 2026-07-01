МИД Армении выразил надежду на продолжение отношений с Россией
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Ереван заинтересован в диалоге с Москвой и хочет продолжать отношения с Россией. Об этом заявил замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.
«Мы заинтересованы в диалоге с Россией, продолжении отношений и в ближайшее время будут контакты», — сказал армянский дипломат на просьбу прокомментировать текущее состояние армяно-российских отношений.
Между тем в торговле России и Армении возникли сложности. Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз из страны некоторых сельскохозяйственных культур, включая томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику из-за фитосанитарных нарушений. Также с мая закрыт импорт цветов из Армении до завершения проверки теплиц. А с 2 июня ведомство приостановило ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбной продукции из республики.
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