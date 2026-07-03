Пашинян может принять участие в выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может принять участие в промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Мероприятие пройдёт с 6 по 9 июля. Имя главы армянского правительства было изначально включено в список спикеров форума, на данный момент перечень изменён.

Информация о визите Пашиняна появилась на сайте выставки 2 июля. Если политик приедет в Россию, то это будет его первый официальнй визит после состоявшихся в Армении парламентских выборов, на которых его партия одержала победу. Ереван пока официально не подтвердил приезд премьера на Урал.

В числе участников форума также заявлены председатель правительства России Михаил Мишустин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, первый вице-премьер России Денис Мантуров. Кроме того, ожидается визит чиновников из Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Киргизии.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Армения не преследует цели добиться разлада в отношениях с Москвой.