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Регион
3 июля, 09:58

Пашинян может принять участие в выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может принять участие в промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Мероприятие пройдёт с 6 по 9 июля. Имя главы армянского правительства было изначально включено в список спикеров форума, на данный момент перечень изменён.

Информация о визите Пашиняна появилась на сайте выставки 2 июля. Если политик приедет в Россию, то это будет его первый официальнй визит после состоявшихся в Армении парламентских выборов, на которых его партия одержала победу. Ереван пока официально не подтвердил приезд премьера на Урал.

В числе участников форума также заявлены председатель правительства России Михаил Мишустин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, первый вице-премьер России Денис Мантуров. Кроме того, ожидается визит чиновников из Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Киргизии.

Мишустин созвонился с Пашиняном по инициативе армянской стороны
Мишустин созвонился с Пашиняном по инициативе армянской стороны

Ранее премьер-министр Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Армения не преследует цели добиться разлада в отношениях с Москвой.

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Татьяна Миссуми
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