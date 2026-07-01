Мишустин созвонился с Пашиняном по инициативе армянской стороны

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры состоялись по инициативе Еревана. Об этом сообщается на сайте российского Кабмина. Стороны обсудили взаимодействие стран в нескольких сферах.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях», — сказано в тексте.