Мишустин созвонился с Пашиняном по инициативе армянской стороны
Михаил Мишустин и Никол Пашинян. Обложка © Life.ru
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры состоялись по инициативе Еревана. Об этом сообщается на сайте российского Кабмина. Стороны обсудили взаимодействие стран в нескольких сферах.
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях», — сказано в тексте.
Ранее, в конце июня, глава правительства Армении Никол Пашинян выразил уверенность в предстоящих контактах с президентом России Владимиром Путиным. Последний раз политики общались по телефону 1 июня.
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