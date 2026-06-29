Пашинян заявил, что надеется на разговор с Путиным в ближайшее время
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Глава правительства Армении Никол Пашинян выразил уверенность в предстоящих контактах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.
«В ближайшее время будут контакты, я уверен», — сообщил Пашинян, комментируя возможность встречи.
Ранее Пашинян поздравил Путина с Днём России. Армянский премьер подчеркнул глубину и многогранность контактов между людьми двух государств. По его мнению, эта основа непременно послужит дальнейшему упрочению партнёрства.
Последний раз Путин и Пашинян общались по телефону 1 июня. Тогда, по данным Кремля, российский президент поздравил армянского премьера с днём рождения, а также обсудил с ним итоги саммита ЕАЭС, который прошёл 29 мая в Астане.
Армянская сторона после разговора сообщала, что лидеры договорились продолжить диалог при личной встрече, когда для этого будет удобный случай.
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