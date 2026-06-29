Пашинян заявил, что надеется на разговор с Путиным в ближайшее время

Глава правительства Армении Никол Пашинян выразил уверенность в предстоящих контактах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

«В ближайшее время будут контакты, я уверен», — сообщил Пашинян, комментируя возможность встречи.

Ранее Пашинян поздравил Путина с Днём России. Армянский премьер подчеркнул глубину и многогранность контактов между людьми двух государств. По его мнению, эта основа непременно послужит дальнейшему упрочению партнёрства.

Армянская сторона после разговора сообщала, что лидеры договорились продолжить диалог при личной встрече, когда для этого будет удобный случай.