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12 июня, 09:37

Пашинян поздравил Путина с Днём России и отметил связи народов

Никол Пашинян и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Никол Пашинян и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении направил поздравления президенту РФ Владимиру Путину по случаю дня России. О телефонном разговоре и содержании послания рассказали в пресс-службе Никола Пашиняна.

Армянский премьер подчеркнул глубину и многогранность контактов между людьми двух государств. По его мнению, эта основа непременно послужит дальнейшему упрочению партнёрства.

«Убеждён, что многогранные связи народов Республики Армения и Российской Федерации, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия», — привели слова Пашиняна в его аппарате.

Он добавил, что 12 июня символизирует ответственность граждан РФ за собственное будущее. Кроме того, в поздравлении отмечено стремление дружественного армянскому народу российского общества самостоятельно определять вектор развития своей страны.

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Ранее Владимира Путина также поздравили белорусский лидер Александр Лукашенко, глава КНДР Ким Чен Ын и руководитель Азербайджана Ильхам Алиев.

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Юрий Лысенко
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