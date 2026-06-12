Пашинян поздравил Путина с Днём России и отметил связи народов

Премьер-министр Армении направил поздравления президенту РФ Владимиру Путину по случаю дня России. О телефонном разговоре и содержании послания рассказали в пресс-службе Никола Пашиняна.

Армянский премьер подчеркнул глубину и многогранность контактов между людьми двух государств. По его мнению, эта основа непременно послужит дальнейшему упрочению партнёрства.

«Убеждён, что многогранные связи народов Республики Армения и Российской Федерации, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия», — привели слова Пашиняна в его аппарате.

Он добавил, что 12 июня символизирует ответственность граждан РФ за собственное будущее. Кроме того, в поздравлении отмечено стремление дружественного армянскому народу российского общества самостоятельно определять вектор развития своей страны.