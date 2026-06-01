Путин и Пашинян договорились продолжить очные контакты
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Пут и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора договорились продолжить очные контакты.
«Собеседники договорились продолжить обсуждения при ближайшем удобном случае в формате встречи», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина Армении.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днём рождения. Лидеры также пообщались по телефону. Главной темой беседы стали итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 29 мая в Астане. Пашинян также поблагодарил российского лидера за позицию по вопросам, вызывающим разногласия.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.