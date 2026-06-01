Путин и Пашинян договорились продолжить очные контакты

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днём рождения. Лидеры также пообщались по телефону. Главной темой беседы стали итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 29 мая в Астане. Пашинян также поблагодарил российского лидера за позицию по вопросам, вызывающим разногласия.