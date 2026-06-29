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Регион
29 июня, 17:27

«Санкций быть не может»: Пашинян объяснил ситуацию с экспортом армянской продукции в Россию

Пашинян: Ограничения на экспорт в РФ — не санкции, вопросы будем решать в ЕАЭС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Некорректно называть ограничения, с которыми сталкивается экспорт армянской продукции в Россию, санкциями. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он пояснил журналистам, что «использовать слово «санкции» неверно.

«Санкций нет и быть не может», — сказал глава армянского правительства.

Для решения существующих вопросов Пашинян планирует обратиться к обсуждению на предстоящем заседании Евразийского межправсовета.

Россельхознадзор заменил импорт рыбы из Армении поставками из Ирана и Турции
Россельхознадзор заменил импорт рыбы из Армении поставками из Ирана и Турции

С 26 июня Россельхознадзор полностью запретил импорт рыбы и рыбной продукции из Армении в Россию, добавив к ранее введённым ограничениям ещё два армянских предприятия. Это решение последовало за запретом от 12 июня на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в страны ЕАЭС. Глава Россельхознадзора ранее объяснял, что эти меры вызваны не политическими мотивами, а недостаточным контролем качества со стороны армянских производителей.

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Наталья Демьянова
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