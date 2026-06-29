«Санкций быть не может»: Пашинян объяснил ситуацию с экспортом армянской продукции в Россию

С 26 июня Россельхознадзор полностью запретил импорт рыбы и рыбной продукции из Армении в Россию, добавив к ранее введённым ограничениям ещё два армянских предприятия. Это решение последовало за запретом от 12 июня на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в страны ЕАЭС. Глава Россельхознадзора ранее объяснял, что эти меры вызваны не политическими мотивами, а недостаточным контролем качества со стороны армянских производителей.