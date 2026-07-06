Пашинян выложил видео из Екатеринбурга после прибытия на «Иннопром»
Обложка © Telegram / Nikol Pashinyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром». Этот визит является первым для главы армянского правительства в Россию после парламентских выборов.
Пашинян опубликовал видео из России. Видео © Telegram / Nikol Pashinyan
«Я прибыл в Екатеринбург (Российская Федерация) с рабочим визитом», — написал Пашинян у себя в телеграм-канале.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Екатеринбург, где у него запланирована встреча с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Пашинян примет участие в пленарном заседании «Промышленная индустрия 360» в рамках «Иннопрома-2026».
Напомним, с 6 по 9 июля 2026 года в екатеринбургском МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит 16-я Международная промышленная выставка «Иннопром». Её центральная тема — «Индустрия 360: производство без границ». Выставка сфокусирована на гибких производственных системах, автоматизации, искусственном интеллекте и интеграции производственных процессов. Масштабное мероприятие, развернувшееся на площади 50 тыс. кв. м, собрало более 850 компаний из 50 стран; при этом страной-партнером впервые выступает Индонезия с крупнейшим стендом площадью 1512 кв. м, а свои национальные экспозиции также представили Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Насыщенная деловая программа включает около 100 сессий по 15 направлениям — от цифрового производства и робототехники до космических технологий и беспилотников. В ключевых мероприятиях принимают участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также министр промышленности Индонезии.
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