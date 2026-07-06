Пашинян выложил видео из Екатеринбурга после прибытия на «Иннопром»

Напомним, с 6 по 9 июля 2026 года в екатеринбургском МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит 16-я Международная промышленная выставка «Иннопром». Её центральная тема — «Индустрия 360: производство без границ». Выставка сфокусирована на гибких производственных системах, автоматизации, искусственном интеллекте и интеграции производственных процессов. Масштабное мероприятие, развернувшееся на площади 50 тыс. кв. м, собрало более 850 компаний из 50 стран; при этом страной-партнером впервые выступает Индонезия с крупнейшим стендом площадью 1512 кв. м, а свои национальные экспозиции также представили Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Насыщенная деловая программа включает около 100 сессий по 15 направлениям — от цифрового производства и робототехники до космических технологий и беспилотников. В ключевых мероприятиях принимают участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также министр промышленности Индонезии.