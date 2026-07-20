Российский рынок закрыт: Помидорный кризис вынудил армянских фермеров выйти на трассу

Фермеры Араратской области перекрыли международную трассу Ереван — Ерасх из-за проблем со сбытом урожая. Производители потребовали от властей помочь с закупкой помидоров. Об этом сообщает News.am.

Местные перерабатывающие заводы, которые прежде принимали продукцию, теперь отказываются заключать сделки. Предприятия объясняют это трудностями с дальнейшей реализацией товара.

По словам участников акции, часть армянских компаний не может вывезти продукцию в Россию. В результате внутренний рынок оказался перенасыщен, а выращенные овощи остаются на полях. Житель региона Артак Арутюнян рассказал, что не может реализовать собранный урожай — на данный момент у него 60 тонн помидоров.

Аграрии утверждают, что министр экономики Армении Геворг Папоян ранее обещал решить вопрос с помидорами и огурцами. Однако два предприятия, обычно принимавшие овощи, по-прежнему отказываются от закупок.

После переговоров с полицейскими протестующие освободили дорогу. При этом они потребовали найти выход из ситуации и пригрозили более радикальными действиями, если власти не помогут.

В начале июля Никол Пашинян сообщил о договорённостях с Михаилом Мишустиным по ограничениям на поставки армянской продукции в Россию. Премьер Армении не раскрыл детали, заявив, что стороны решили дождаться практических результатов.