Россия с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

С 12 июня 2026 года вступает в силу запрет на ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом официально объявил Россельхознадзор.

Ограничения касаются товаров, подпадающих под карантинный контроль, а также их транзита через российскую территорию в другие страны Евразийского экономического союза. Мера будет действовать до тех пор, пока не появится надежный алгоритм проверки безопасности и прослеживаемости грузов.

Причиной стали систематические находки опасных организмов в поставках. Ведомство подчёркивает, что вводило ограничения постепенно с мая, параллельно уведомляя армянских коллег о проблемах. Однако ситуация не улучшилась.

Только за июнь зафиксировали три случая обнаружения капрового жука. Вредителя нашли в партиях орехов, сушеных персиков и вяленых томатов. Это указывает на слабый контроль со стороны профильной службы Армении и подрывает доверие к её системе сертификации.

В Россельхознадзоре заявили, что неэффективная работа зарубежного ведомства создает риск для фитосанитарной безопасности как России, так и всего ЕАЭС.

Капровый жук — многоядный вредитель запасов, который отсутствует на российской территории. Он поражает зерно, бобовые, технические культуры и продукты их переработки. Насекомое может уничтожить до 70% хранимой продукции, заражая склады, мельницы, комбикормовые заводы и кондитерские фабрики. Помимо прямых потерь урожая, ущерб включает затраты на ликвидацию очагов и потенциальный риск утраты экспортных рынков для зерна.

Подкарантинная продукция — это товары растительного происхождения и сопутствующие предметы, которые способны переносить вредителей, болезни растений или семена сорняков. Оборот таких грузов контролируется государством.

Напомним, что с 30 мая Россия ограничила импорт ряда сельхозкультур из Армении. В перечень попали томаты, огурцы, перцы, зелень и клубника. Причиной ужесточения контроля стал рост числа фитосанитарных нарушений. Кроме того, с мая действует запрет на ввоз армянской цветочной продукции, который сохранится до окончания инспекции местных тепличных хозяйств. Одновременно Роспотребнадзор дал указание изъять из оборота некоторые виды алкоголя, поступающие из соседней республики.